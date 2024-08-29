"عالمي".. عمرو سعد ينشر صورة من أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان عمرو سعد أحدث ظهور له، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استمتاعه بـ عطلته الصيفية.

ونشر "سعد" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها "عاري الصدر".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالآتي: "منور، حبيبي، فنان محترم، والله نجم، برنس، أحلى عمرو، عالمي".

من جانب آخر، يواصل الفنان عمرو سعد بتصوير فيلمه الجديد "الغربان"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، والعمل من بطولة مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج ياسين حسن.

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