بالصور- أنجلينا جولي تتألق بإطلالة محتشمة في العرض الأول لفيلم “ماريا” في مهرجان البندقيّة

خطفت الممثلة أنجلينا جولي الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البندقيّة السينمائي، حيث بدت محتشمة دون عناء في ثوب من الشيفون البني وذلك خلال استعدادها لحضور العرض الاول لفيلم “ماريا” الذي تجسّد فيه جولي السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس للمخرج بابلو لارين.

الفيلم، الذي سيعرض لأول مرّة اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان البندقيّة، يروي حياة مغنية الأوبرا اليونانية الراحلة ماريا كالاس في الأيام الأخيرة من حياتها. اشتهرت الفنانة الأوبرالية بمجموعتها المذهلة على خشبة المسرح، بالإضافة إلى حياتها العاطفية المضطربة التي تضمّنت قصة حب مع اليوناني أرسطو أوناسيس، الذي ارتبط فيما بعد بجاكي كينيدي.

تمّ تصوير فيلم “ماريا” على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو. السيناريو، كتبه ستيفن نايت، مساعد لارين في فيلم “سبنسر”.

وإلى جانب “جولي” يضم طاقم الممثلين بييرفرانشيسكو فافينو، ألبا روهرواشر، هالوك بيلجينر، كودي سميت ماكفي، فاليريا جولينو وغيرهم.

كما يشارك في الفيلم الممثل هالوك بيلجينر بدور رجل الأعمال اليوناني أرسطو أوناسيس، أحد أغنى رجال العالم.

وفي خطوة لافتة، استحوذت شركة نتفليكس على حقوق توزيع فيلم “ماريا” في الولايات المتحدة الأميركية.

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الجدير ذكره أن أنجلينا جولي تطّل اليوم الخميس في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ قبل يومَين من وصول طليقها براد بيت لحضور العرض الأوّل لفيلمه Wolfs مع جورج كلوني، والذي سيقام يوم الأحد في الأوّل من أيلول/سبتمبر القادم.

تشير المصادر إلى أنّه تمّ ترتيب الجداول الزّمنيّة بحيث لا يكون الزّوجان المتحاربان – اللذان لا يزالان متورطَين في إجراءات قانونيّة بعد ثماني سنوات من انفصالهما – حاضرَين في المهرجان السّينمائيّ في نفس الوقت.