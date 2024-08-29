بـ"الكاجوال".. جوري بكر تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "جوري" صورة ستوري حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجول مرتدية قميص وقبعة على رأسها.

وكانت جوري بكر، أعلنت مؤخرا عودتها لطليقها بعد انفصالهما في مايو الماضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمني للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وشاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ومحمود البزاوي، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، وإخراج نادين خان.

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