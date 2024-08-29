بالصور.. أحدث ظهور لـ منة فضالي مع والدتها في الجونة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورًا جديدة لها مع والدتها، أثناء قضاء إجازة الصيف في الجونة.

ونشرت منة، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا تقارن نفسك بالآخرين مهما كنت فأنت الأفضل"، حيث ظهرت منة فضالي بإطلالة مميزة تناسب أجواء البحر.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "نشكر ربنا على سلامة مامتك حبيبتي"، "حمد لله على سلامة مامتك يا حبيبتي"، "ربنا يخليكم لبعض يارب"، "ربنا يبارك فيك ويحفظك انتي وماما"، "قمر وكاريزما"، "قمر ما شاء الله ربنا يباركلك في ست الكل"، "حمد لله على سلامتها".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، وأيضا مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

اقرأ أيضا..

إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح لعام جديد

كريم محمود عبدالعزيز يهنئ محمد عبدالرحمن بعيد ميلاه الـ 38