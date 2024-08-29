قبل عرضه بمهرجان فينيسيا.. 10 معلومات عن فيلم أنجلينا جولي"Maria"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعرض مساء اليوم الخميس فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Maria" بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي وذلك ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام، وينافس على جائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم في المهرجان.

فيلم "Maria" تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس، ويسرد الفيلم فترات حياتية مختلفة للمغنية الأوبرالية وإحياء العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان حتى وفاتها في فرنسا، الفيلم للمخرج التشيلي بابلو لارين ويعد تجربته الإخراجية الثالثة في نوعية أفلام السير الذاتية كان بدايتها بفيلم "Jackie" عام 2016 عن زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، مرورًا بفيلم "Spencer" عام 2021 عن قصة حياة الأميرة ديانا.

وإليكم 10 معلومات عن الفيلم المرتقب "Maria":

1- الفيلم تم تصويره ما بين اليونان وفرنسا وإيطاليا.

2- الفيلم سيعرض لاحقًا على منصة "نتفليكس".

3- أنجلينا جولي كانت الخيار الأول لمخرج الفيلم بابلو لاراين.

4- قدمت أنجلينا جولي من قبل العديد من الشخصيات المؤثرة على شاشة السينما أبرزها الصحفية الفرنسية ماريان بيرل بأحداث فيلم الدراما "A Mighty Heart" عام 2007.

5-الفيلم كتابة السيناريست البريطاني المرشح لجائزة الأوسكار ستيفن نايت.

6- كان آخر أفلام المخرج بابلو لاراين بفيلم الدراما "El Conde" عام 2023، ورشح لجائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي.

7- الفيلم يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

8- كان آخر أفلام أنجلينا جولي هو فيلم الأبطال الخارقين "Eternals" عام 2021.

9- توقعات بترشح أنجلينا جولي لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025.

10- مخرج الفيلم بابلو لاراين متخصص في أفلام السير الذاتية وكان آخر أفلامه "Spencer" عام 2021 بطولة الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت وجسدت خلاله شخصية الأميرة ديانا ورشحت لجائزة الأوسكار "أفضل ممثلة في دور رئيسي".