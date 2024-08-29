أول تعليق من مي كساب بعد خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طمأنت الفنانة مي كساب، متابعيها على حالتها الصحية بعد خضوعها أمس الأربعاء لعملية جراحية في العين.

وكتبت مي، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "يا جماعة شكرًا من قلبي والله ده حب الناس ده نعمة كبيرة، أنا الحمد لله أحسن النهاردة، عملية بسيطة في عيني وعدت على خير".

يذكر أن، آخر أعمال مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه الدرامية شخصية "عائشة" .

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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