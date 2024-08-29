"ساعته وتاريخه".. عمرو سلامة يعلن بدء تصوير أحدث أعماله الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن بدء تصويره أحدث أعماله الفنية بعنوان "في ساعته وتاريخه".

نشر "سلامة"، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: "في ساعته وتاريخه.. بدأ تصوير ساعته وتاريخه".

آخر أفلام المخرج عمرو سلامة، كان فيلم "شماريخ" من بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، خالد الصاوي وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش ومحمد ثروت.

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