ريا أبي راشد تخطف الأنظار بالعرض العالمي لفيلم "Beetlejuice" بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، على حضور العرض العالمي الأول لفيلم الفانتازيا والكوميديا "Beetlejuice Beetlejuice" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام والذي أقيم أمس الأربعاء.

ونشرت ريا، صورا من حضورها على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم، عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام" حيث ظهرت "ريا" بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار والتقطت عددا من الصور التذكارية.

وتتواجد الإعلامية ريا أبي راشد بفاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بصفتها مقدمة برنامج "سكوب وذ رايا" والذي تستضيف خلاله عددا من أبرز وألمع نجوم وصناع السينما المتواجدين بفعاليات المهرجان.

تدور أحداث فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول مأساة عائلية، وعودة ثلاثة أجيال من عائلة ديتز إلى موطنها في وينتر ريفر، حيث لا تزال حياة ليديا تطاردها بيتلجوس، وتنقلب رأسًا على عقب عندما تفتح ابنتها المراهقة أستريد عن طريق الخطأ بوابة الحياة الاخرة، والفيلم يعد هو الجزء الثاني لفيلم "Beetlejuice" الذي عرض تجاريًا عام 1988 للمخرج الأمريكي العالمي تيم بورتن.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود وهم جينا أورتيجا، مايكل كيتون، وينونا رايدر، مونيكا بيلوتشي، كاثرين أوهارا، ويليام ديفو، جاستن ثيرو، وداني ديفيتو.

يذكر أن، فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام تقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.