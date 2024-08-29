فن ومشاهير

بـ "شورت قصير"..ريهام أيمن تستمتع بعطلتها الصيفية مع زوجها والعائلة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة ريهام أيمن بعطلتها الصيفية برفقة زوجها الفنان شريف رمزي وأبنائهم وذلك بأحد الأماكن الساحلية.

ونشرت ريهام، صورا خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحرصت على إلتقاط عددا من الصور التذكارية.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بمسلسل "العراف" بطولة عادل إمام وعرض بموسم دراما رمضان عام 2013.

بينما كانت آخر مشاركات الفنان شريف رمزي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

اقرأ أيضا:

رغم الانتقادات.. تحتفل بتخطي الـ 3 مليون مشاهدة لأغنيتها "ليك"

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا