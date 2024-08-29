في أجواء أسرية.. باسل الخياط يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الممثل السوري باسل خياط بعيد ميلاده الـ47، بحضور زوجته ناهد زيدان وأبنائه وسط أجواء أسرية وعائلية.

ونشر باسل صورًا مع زوجته وأبنائه الثلاثة أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مملكتي".

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وانهالت التعليقات من المعجبين، وجاءت كالتالي: "يارب الصحة والعافية ما تفارقك"، "شعور وجود عائلة في حياتك أجمل شيء"، "العمر الطويل"، "العمر كله يا فنان الله يحفظكم"، "عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير وصحة وعافية".

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