"داخل هليكوبتر".. محمد سامي ومي عمر يستمتعان بإجازة الصيف في روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة مع زوجته الفنانة مي عمر داخل طائرة هليكوبتر، أثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة روما الإيطالية.

ونشر سامي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك خلال إجازتهما الصيفية، وعلق: "مع إش إش.. مي عمر"

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الكابلز اللي أحبهم الله يخليكم لبعض"، "الله يحميكم من العين والحسد"، "أحبكما كثيرًا"، "منورين الدنيا ربنا يخليكم لبعض"، "أحلى إش إش في الكون كله".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مي عمر تخوض بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويخرجه زوجها محمد سامي.

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