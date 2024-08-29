بكاء تيريس جيبسون بسبب دعم فين ديزل لفيلمه "1992" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجهش الممثل العالمي تيريس جيبسون في البكاء بمجرد رؤيته لصديقه النجم العالمي فين ديزل الذي حرص على حضور العرض الخاص لفيلم الدراما والتشويق "1992" في لوس أنجلوس استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا يوم الجمعة 30 أغسطس.

ونشر موقع "Entertainment Tonight" مقطع فيديو ظهر خلاله فين ديزل وهو يفاجئ صديقه تيريس جيبسون بالعرض الخاص، وأجهش تيريس في البكاء بمجرد رؤيته، ليقوم فين ديزل باحتضانه، كما حرصت على الحضور الممثلة ميشيل رودريجيز واللذان تعاونا مع جيبسون من قبل بعدد من أجزاء سلسلة أفلام الأكشن "Fast and Furious".

تدور أحداث فيلم "1992" حول رجل يحاول إنقاذ ابنه من أحد رجال العصابات خلال عام 1992 في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، ويشارك ببطولة الفيلم راي ليوتا، سكوت إيستوود، ديلان أرنولد، كريستوفر إيمانويل.

وأشاد تيريس جيبسون، بصمود الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة الذي لا يزال يسفر عن قتل ونزوح الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود، وأعاد تيريس نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أشار خلاله لأداء عدد من المواطنين الفلسطينيين الصلاة وسط حطام أحد المساجد وعلق: "مشهد مذهل من الصمود والإنسانية".

وكان الممثل تيريس جيبسون مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة وكان برفقته الفنان محمد كريم الذي قام بدعوته بحضور المهندس نجيب ساويرس وقدم "جيبسون" جائزة "نجمة الجونة الخضراء" مرتديًا جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس على حسن الضيافة.

يذكر أن، تيريس جيبسون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "Fast X Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025، وفيلم التشويق "Fluxx" والمقرر عرضه تجاريًا خلال العام المقبل.

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