شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز عن ختام مهرجان العلمين الجديدة: مستني الحفلة ومتحمس ليها جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نجم الراب ويجز عن سعادته البالغة بإحياء حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، المقرر له غدا الجمعة على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة.

وقال ويجز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "أنا نفسي مستني الحفلة يوم الجمعة"، وعند سؤاله عن شعوره تجاه انتظار الجمهور وتحمسه لحفله، أشار: "حاجة بجد تبسطني جدا، وانا متحمس للحفلة جدا، إن شاء الله كل الناس تنبسط".

يذكر أن نجم الراب ويجز، له شعبية كبيرة عند الجمهور، ومنذ انطلاقته الفنية يحقق بأغانيه أرقامًا قياسية، وحقق شهرة واسعة عقب إطلاقه لأغنية دورك جي في 11 مارس 2020، وحققت الأغنية نجاحا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

ومن أغانيه التى حققت أرقاما كبيرة وعدد مشاهدات ضخمة حتى وقتنا هذا، أغنية البخت بـ 274 مليون مشاهدة ودورك جاى 125 مليونا، كيفى كده 53 مليونا، وأميرة 22 مليونا.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.