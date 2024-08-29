شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية بمهرجان شرق تارونالارى للموسيقى فى سمرقند. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شارك الفنان المصرى، د. محمد العجيني فى مهرجان شرق تارولاناري الدولي للموسيقى المنعقد حاليا في مدينة سمرقند بأوزبكستان ممثلا عن مصر، حيث عزف على آلة القانون التراثية.

وعزف العجيني أمام لجنة تحكيم دولية على مدار ٨ دقائق عدد من الألحان المصرية الشهيرة، حيث يتنافس مع حوالي 300 فنان من 80 دولة على جوائز المهرجان، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في حفل الختام، ويعرف العجيني بأنه من أوائل الفنانين الذين يعزفون على آلة القانون وهو يتحرك وليس جالسا كما جرت عادة عزف هذه الآلة.



د. محمد العجيني



د. محمد العجيني



محمد العجيني

وتستضيف مدينة سمرقند فعاليات مهرجان "شرق تارونالاري" أو "أنغام الشرق" الدولي الثالث عشر للموسيقى، تحت رعاية اليونسكو والإيسيسكو، والذي يستمر في الفترة من 26 إلى 29 أغسطس.

ويعد مهرجان "شرق تارونالاري" أحد أكبر المهرجانات في آسيا الوسطى وتستضيفه مدينة سمرقند العريقة والفريدة من نوعها، والمعروفة باسم "لؤلؤة الأرض".