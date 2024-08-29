شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يشيد بمدينة العلمين الجديدة: جوها جميل جدا ومستمتع بالبحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مطرب الراب ويجز بأجواء مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "ما فيش أحلى من الماية بتاعتنا، أنا نفسى قاعد حاليا مبسوط، ومستمتع جدا بالأجواء والبحر".

وتابع ويجز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "جو العلمين جميل جدا، وبتمنى إن تفضل شغالة طول السنة صيف شتا، ونستمتع بيها طول الوقت".

يذكر أن نجم الراب ويجز، له شعبية كبيرة عند الجمهو ومنذ انطلاقته الفنية يحقق بأغانيه أرقامًا قياسية، وحقق شهرة واسعه عقب إطلاقه لأغنية دورك جي في 11 مارس 2020، وحققت الأغنية نجاحا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

ومن أغانيه التى حققت أرقاما كبيرة وعدد مشاهدات ضخمة حتى وقتنا هذا، أغنية البخت بـ 274 مليون مشاهدة ودورك جاى 125 مليونا، كيفى كده 53 مليونا، وأميرة 22 مليونا.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.