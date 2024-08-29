شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز: أستلهم كلمات الأغاني من حياتى العادية والجمهور يحب أغنية البخت والان مع تفاصيل الخبر

كشف نجم الراب الشهير ويجز أنه لا يبحث عن كلمات أغانى بعينها ليقدمها خصيصاً من أجل التعبير عن الجيل الجديد، موضحاً أنه يعيش الحياة بمسارها الطبيعى وأن كل شخص يمر بأشياء مختلفة من فترة لأخرى، وهناك الأوقات الجيدة وكذلك السيئة وهذا ينعكس على كلمات الأغانى التي يقدمها.

وشدد ويجز خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قبل حفله في ختام مهرجان العلمين الجديدة غداً الجمعة، على أنه يتنظر كل الناس في الحفل وقال:"نجهز أغنية ستكون مفاجأة للجمهور ولكنى أعتقد أن أغنية البخت الجمهور ينتظرها ويحبها"، مضيفاً:"أنا أحب شغلي جداً وأحب المزيكا الجديدة والتي أوصلتنى لأصحابى وحبايبى".

يذكر أن نجم الراب ويجز، له شعبية كبيرة عند الجمهور ومنذ انطلاقته الفنية يحقق بأغانيه أرقامًا قياسية، وحقق شهرة واسعه عقب إطلاقه لأغنية دورك جي في 11 مارس 2020، وحققت الأغنية نجاحا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

ومن أغانيه التى حققت أرقاما كبيرة وعدد مشاهدات ضخمة حتى وقتنا هذا، أغنية البخت بـ 274 مليون مشاهدة ودورك جاى 125 مليونا، كيفى كده 53 مليونا، وأميرة 22 مليونا.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.