شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة جيهان الشماشرجي ضيفة على برنامج الراديو بيضحك عبر إذاعة الراديو 9090 اليوم الخميس في تمام الساعة 5 مساء، وهي الحلقة التي تتطرق فيها إلي كواليس أعمالها خلال الفترة الأخيرة إذ شاركت بـ 3 أعمال على صعيد الدراما في رمضان الماضى، سواء مسلسل الحشاشين إلى كامل العدد + 1 ومسلسل جودر.

أيضاً شاركت جيهان الشماشرجي في بطولة فيلمين تم عرضهما في شهر يناير الماضى الأول فيلم "رحلة 404" مع الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة والذي عُرض يوم 24 يناير الماضي، ثم شاركت في فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذي عُرض آخر يناير الماضي، وقُدم الفيلم بمعالجة فنية جديدة ومُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس.

وفى سياق آخر، قاربت جيهان الشماشيرجي على الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" مع الفنان ياسر جلال، الذي تم عرض الجزء الأول منه في 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضي، كما تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "السراب" من 10 حلقة وبطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هانى عادل، أحمد مجدى وإخراج أحمد خالد.