شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز: نصيحتى لأى شخص لديه موهبة يكمل فيها وحولى أشخاص أنجح منى بكثير والان مع تفاصيل الخبر

أكد نجم الراب ويجز أنه لا يرى نفسه مثالاً للنجاح وذلك رداً على سؤال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حول كونه مثالا للنجاح يُحتذى به من الأجيال الجديدة، وقال ويجز خلال مداخلة هاتفية:" أنا مش شايف نفسى مثال للنجاح لأنى اعرف ناس ناجحة كتير أوى مش شرط يبقى مشهور أو معروف في المجال بتاعنا بس انا بحس ربنا ادانى شوية نجاح".

وأشار ويجز خلال المداخلة الهاتفية والتي أجراها من مدينة العلمين الجديدة قبل إحيائه حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة غداً الجمعة 30 أغسطس، إلى أنه ينصح أي شخص إذا كان لديه موهبة معينة ويشعر أنه أشطر من غيره في أمر ما، يتعلمها ويُكمل فيها إلى النهاية، وأن أي شخص في الدنيا يمر بأيام حلوة وأخرى مرة.

وتابع ويجز:"أنصح أيضاً الشباب الذين يعانون في لحظات الإحباط التي تواجهه، لا تترك الضغط النفسى تؤثر عليك، كلنا بنى آدمين بنمر بنفس المشاعر السيئة ولكن لازم منخليش المشاعر دى تسيطر علينا وتؤثر على شغلى، المهم من الشغل انك تعرف تريح وتجهز نفسك وتشوف الجوانب التانية من الحياة بردو".

يذكر أن نجم الراب ويجز، له شعبية كبيرة عند الجمهور ومنذ انطلاقته الفنية يحقق بأغانيه أرقامًا قياسية، وحقق شهرة واسعه عقب إطلاقه لأغنية دورك جي في 11 مارس 2020، وحققت الأغنية نجاحا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

ومن أغانيه التى حققت أرقاما كبيرة وعدد مشاهدات ضخمة حتى وقتنا هذا، أغنية البخت بـ 274 مليون مشاهدة ودورك جاى 125 مليونا، كيفى كده 53 مليونا، وأميرة 22 مليونا.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.