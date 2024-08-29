شكرا لقرائتكم خبر عن تيم ألين: ديزنى تواصلت معى وتوم هانكس لـ إنتاج Toy Story 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجمان تيم ألين وتوم هانكس أن ديزني تواصلت معهما لإنتاج فيلم خامس من سلسلة أفلام Toy Story، وقال ألين: "قال بوب إيجر، رئيس ديزني، إن الفيلم قيد الإنتاج وقال بالفعل إنه سيحدث، وتواصلوا مع توم وأنا لإعادة تمثيل الأدوار، ولم يقولوا أي شيء بعد ذلك".

وذلك بعد تصريحات المخرج العالمى كوينتين تارانتينو الذى أكد أنه "لا يرغب" في مشاهدة فيلم Toy Story 4، ورغم الإشادة بالأفلام الثلاثة السابقة في السلسلة، يرفض تارانتينو مشاهدة الجزء الذي صدر عام 2019.

وقال تارانتينو في حديثه في بودكاست Club Random With Bill Maher: "لا أشاهد كل أفلام الرسوم المتحركة وما إلى ذلك، لكنني من أشد المعجبين بثلاثية Toy Story، الفيلم الثالث رائع للغاية".

وتابع تارانتينو قائلا:" أنه أحد أفضل الأفلام التي شاهدتها على الإطلاق، وإذا شاهدت الفيلمين الآخرين، فستجد الأمر مدمرًا، لكن الأمر هو أنه بعد ثلاث سنوات أو نحو ذلك، قاموا بإصدار فيلم رابع، ولا أرغب في مشاهدته، لقد أنهيت القصة حرفيًا بأفضل ما يمكن مع الجزء الثالث، ولذا لا، لا يهمني ما إذا كان الجزء الرابع من السلسلة جيدًا أم لا".