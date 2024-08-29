شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض الفيلم الوثائقي "سمر.. قبل آخر صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الوثائقي الطويل "سمر.. قبل آخر صورة" من إخراج آية الله يوسف، غدا الجمعة في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، يعقبه د ندوة بعنوان "رحلة سمر الملهمة للتعافي من التروما".

يشارك في الندوة بطلة الفيلم سمر، والمخرجة آية الله يوسف، واستشاري الطب النفسي د. نبيل القط، وتديرها المخرجة ناهد نصر.

وتناقش الندوة كيف تحولت رحلة سمر الشاقة للتعافي إلى تجربة سينمائية خاصة، وكيف أصبحت هذه التجربة المؤلمة على الشاشة مصدر إلهام وقوة، ونموذجًا يحتذى به للكثيرين.





عرض فيلم سمر قبل اخر صورة

قصة فيلم سمر.. قبل اخر صورة

تدور قصة الفيلم حول "سمر" ومحاولاتها لإعادة بناء حياتها بعد تعرضها لهجوم بمادة حارقة من قبل شريكها السابق، ورحلتها التي استمرت 5 سنوات للتعافي النفسي والجسدي من خلال مساعدة امرأة أخرى تعرضت للهجوم نفسه.

وشارك فيلم "سمر.. قبل اخر صورة" في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان Encounters السينمائي الدولي في جنوب إفريقيا، وسيشارك قريبًا في عدد من المهرجانات العربية.