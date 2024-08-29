شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز مصدق فى أحلامه ومحققها.. معلومات عن نجم الراب قبل حفل ختام العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم الراب ويجز صدق فى أحلامه وحققها، حتى وصل إلى تحقيق أغانيه أرقامًا قياسية، ويظل الجميع يرددها نظرا لشعبيته الكبيرة من قبل جمهوره.

ويجز ولد عام 1998، واسمه الحقيقى "أحمد على" نشأ في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، ومنذ الصغر صدق في حلمه وكان واثقا أنه في يوم من الأيام سوف يحقق كل أحلامه ويصل لهدفه.

وتحديدا في 8 أغسطس 2017، كتب ويجز تدوينه عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "اسمى ويجز بعمل راب من 4 شهور بس و هنزل أغنية هتكسر الدنيا في خلال يومين"، وهذا بالفعل ما عمله ويجز صدق في حلمه حتى حققه و أصبح واحدًا من أشهر نجوم الراب على مستوى الوطن العربى في السنوات الأخيرة.

ونجم الراب المصرى ويجز، كان حلمه أن يحيى عددا من الحفلات في الدول الأوروبية و خصوصا باريس ولندن، ولم يتخلى عن حلمه والوصول إليه بل قدم ويجز أغنية واحد عشرين، في عام 2020، قائلا:" امتى يافرنسا امتى اروح باريس امتى ابيع كتير امتى ابيع بالغالى"، وبالفعل أصبح ويجز يحيى حفلات غنائية فى دول أوروبية كثيره وله شعبية كبيرة هناك، كما أحيا ويجز حفل ختام نهائى كأس العالم فى قطر.

ومن أغانيه التى حققت أرقاما كبيرة وعدد مشاهدات ضخمة حتى وقتنا هذا، أغنية البخت 274 مليون ودورك جاى 125 مليون، كيفى كده 53 مليون، وأميرة 22 مليون.

ومن المقرر أن يختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته غدا، بحفل لنجم الراب ويجز وطرحت شركة تذكرتى أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية لأربع فئات متاحة الجميع.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.