شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات أبطال فيلم عنب قبل طرحه فى دور العرض 19سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" عن طرحه في دور العرض السينمائي يوم 19 سبتمبر المقبل، بعدما تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، حيث بدأ القائمون على الفيلم عمليات الدعاية بطرح البوستر الرسمي وكذلك البوسترات الفردية الخاصة بكل بطل، والمقرر أن يتم طرح البرومو خلال الأيام القليلة المقبلة.



بوستر فيلم عنب

فيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

وقدمت أيتن عامر آخر أعمالها فى السينما فيلم "درويلة" وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وموسيقى تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ(توسى) وقصة وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

وظهرت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي كضيفة شرف فى مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.