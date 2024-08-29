شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان مجدى عبيد: زوجى أصيب بجلطة فى القلب وصعب يدخل عمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان مجدى عبيد الدالي الشهير بأبو الروس التي قدمها في مسلسل حديث الصباح والمساء، بجلطة في القلب نقل على إثرها داخل إحدي المستشفيات.

وقالت نجلاء زوجة الفنان مجدي عبيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "للأسف أصيب بجلطة فى القلب وتم حجزه بالمستشفى ودخل العناية المركزة ولكنه خرج منها وحاليا متواجد بغرفة".

وتابعت زوجة مجدي عبيد: "المفروض أنه يعمل عملية قلب مفتوح ولكن الأطباء مش قادرين ياخدوا القرار ده بسبب ضعف عضلة القلب لإنها شغالة بنسبة 25%، وما زلنا في انتظار قرار الأطباء".

الفنان مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، واشتهر بدوره في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها «أفراح القبة» و«بدون ذكر أسماء» و«أبو العروسة 2»، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986، ومن العروض المسرحية التي قدمها : قوم يا مصري، وحكاية الفلاح عبد المطيع، ورحلات بن بسبوسة، وشباك مكسور.