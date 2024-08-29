ريان حركة بفستان أبيض كالملاك في أحدث إطلالة لها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريان حركة مجموعة من الصور لها عبر حسابها، وظهرت ريان بإطلالة أنيقة كعادتها مرتدية فستانًا أبيضًا، وضعت تاجاً من الورود على رأسها وميك آب خفيف من الألوان الترابية مما أزاد من جمالها الخلاب.



ظهرت ريان بفيديو نشرته منذ أيام، بجمالها الطبيعي بدون أي فلاتر أو ميك آب، وجهت فيه ريان رسالة لمتابعاتها الفتيات، وقالت بالفيديو : صباح الخير، هذا الفيديو لكل بنت تتابعني أو تحبني، هذا الفيديو بدون أي فيلتر أو ميك آب، هذا الفيديو مع الحبوب ومع شعر تم تحميمه للتو، لكي أذكركي، ولأقول لكِ أنك جميلة كيف ما كنتِ ، ليس بالضرورة أنت تكوني مثالية في كل الأوقات، وأن تضعي الميك آب، يمكنك ذلك في المناسبات المهمة لأن ذلك نابع من رغبتنا، لكن هذا الفيديو للتذكير أننا جميلات جداً، وكل واحدة منا جميلة بطريقتها، وأحبكن جميعاً ".

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