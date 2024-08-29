جيهان الشماشرجي تعلق على فيديو "المطواة": " جالي دور حرامية وبتمرن عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن أسباب نشرها فيديوهات عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تحمل سلاح أبيض "مطواة".

وقالت جيهان، ببرنامج "الراديو بيضحك"، على راديو 9090، إن أول فيديو قامت بنشره وهي تلعب بـ"المطواة" كانت عبارة عن تجربة لفتح وقفل السلاح الأبيض، مضيفة: "أنا بشتغل بايدي، شغلي قبل ما أكون ممثلة كنت بشتغل في المعادن والخشب والطين، فأنا شاطرة في استخدام إيدي".

وأضافت، أنها نشرت فيديو مؤخرًا وهي تحمل سلاح أبيض، وعقبت: "جالي دور حرامية بفك خزانة وبسرق وبتمرن على المشاهد، في مشهد منهم بكون ماسكة مطواة، وأنا بقالي شهر قاعدة بتمرن عليه لحد ما بقيت شاطرة".

وكانت جيهان الشماشرجي ظهرت في فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" ممسكة بسلاح أبيض، وعلقت: "طريقة عمل الشبوح في البيت واستغلال المهارات في الأدوار".

وشاركت الشماشرجي مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "الحشاشين"، ومسلسل "كامل العدد +1"، ومسلسل "جودر" وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2024.

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