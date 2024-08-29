"الصحافة السينمائية في خطر".. انتقادات لمهرجان فينيسيا بسبب نجوم هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد صحفيو السينما الدوليون، عدم الوصول إلى المواهب الكبرى مثل براد بيت وجورج كلوني وليدي جاجا خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، محذرين من أن الصحافة السينمائية معرضة لخطر الانقراض إذا استمرت الاستوديوهات وشركات الدعاية في بقائهم بعيدًا.

ونشر موقع "فارايتي" تقريرًا كشف خلاله عن منع عدد كبير من الصحفيين من التواصل مع نجوم هوليوود اللامعين والذين يشاركون بأعمالهم السينمائية هذا العام سواء بالمسابقة الرسمية للمهرجان أو خارجها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الصحفيين قاموا بإرسال رسالة إلى المسؤولين يحذرون من أن الوضع أصبح لا يمكن السكوت عنه، وأن أكثر من 50 صحفيًا قاموا بتوقيع عريضة انتقدوا خلالها عدم إمكانية الوصول إلى هؤلاء النجوم، وأن مهرجان فينيسيا ليس الوحيد وأن مهرجانات مثل برلين وكان لا يدعمان الصحفيين العاملين في مجال السينما، وأن الكثير منهم يعمل لحسابه الخاص ونشر قصصهم بشكل حصري لمواقع عالمية.

وتم نشر الرسالة على جروب يدعى "صحفيو المهرجانات السينمائية الدولية" على "فيسبوك" والذي يضم أكثر من 700 عضو، بما في ذلك الصحفيين والدعاية السينمائية ومبرمجي المهرجانات، حيث تم إنشاء هذه المجموعة من قبل الصحفي الإيطالي ماركو كونسولي في 2020 أثناء فترة تفشي وباء كورونا في وقت كانت فيه المهرجانات في أزمة ولم تكن المقابلات الشخصية للنجوم ممكنة، وأن الموضوع سيؤثر سلبًا على هذه المهرجانات مستقبلًا وحذروا من أن الصحفيين قد يقررون مقاطعة هذه المهرجانات في المستقبل القريب.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية التي يتم عرضها سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.

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