جيهان الشماشرجي تعتذر عن المشاركة بمسلسل "كامل العدد 3" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت جيهان الشماشرجي عن تفاصيل اعتذارها عن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، وقالت: "أنا اعتذرت عن الدور، وفريق العمل مكملين، وإن شاء الله يكسر أكتر من الأول والثاني".

وعن دورها في الجزء الأول والثاني من كامل العدد، أوضحت: "أول ما عرفت أن في جزء ثاني كنت واثقة إن المسلسل هيبقى حلوة وهيجعب الناس، عشان أنا واثقة في كتابة رانا أبو الريش ويسري طاهر وخالد الحلفاوي، أنا كنت مطمئنة، لما جالي الاسكربت لقيته تحفه، والجزء الثاني كان أحلى من الأول".

وشاركت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "الحشاشين"، ومسلسل "كامل العدد +1"، ومسلسل "جودر" وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن جيهان الشماشرجي تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي، والجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

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