ابنة إيمان العاصي ترقص مع والدتها احتفالا بعيد ميلادها الـ 39 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي ترقص مع والدتها بأحد الأماكن العامة احتفالا بعيد ميلاد الأخيرة الـ 39.

وظلت ريتاج ترقص مع والدتها إيمان العاصي على أحد الأغاني، وظهرتا منسجمتان وقامتا باحتضان بعضهما، وحاز الفيديو على إعجاب المتابعين وعلقوا: "ربنا يخليكوا لبعض يا حبايبي ويخليهالك يا ريتا يا قلبي، كل سنة ومامي طيبة وعقبال 100 سنة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن، إيمان العاصي تنتظر عرض أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "برغم القانون" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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