مخرج فيلم "Maria" يقبل يد أنجلينا جولي من مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد صناع وفريق عمل فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Maria" للعرض العالمي الأول للفيلم المقرر إقامته مساء اليوم الخميس وذلك ضمن مشاركته بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وحضر فريق العمل على السجادة الحمراء للعرض الخاص على رأسهم النجمة العالمية أنجلينا جولي، ومخرج الفيلم بابلو لاراين، الذي ظهر وهو يقبل يد أنجلينا جولي معربًا عن سعادته بالتعاون مع واحدة من أهم النجمات في هوليوود، وهو ما صرح به في أحد اللقاءات الصحفية خلال الفترة الماضية، وأنه كان يتمنى أن يشارك أنجلينا فيلمًا سينمائيًا يومًا ما وهو ما حدث.

فيلم "Maria" تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس، ويسرد الفيلم فترات حياتية مختلفة للمغنية الأوبرالية وإحياء العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان حتى وفاتها في فرنسا، الفيلم للمخرج التشيلي بابلو لارين ويعد تجربته الإخراجية الثالثة في نوعية أفلام السير الذاتية كان بدايتها بفيلم "Jackie" عام 2016 عن زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، مرورًا بفيلم "Spencer" عام 2021 عن قصة حياة الأميرة ديانا.

يذكر أن، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام يقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

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