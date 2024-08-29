بعد صورها في البانيو.. أول تعليق من نادين نسيب نجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح إحدى منتجات "التجميل والمكياج"، وظهرت خلالها داخل البانيو.

ونشر حساب برنامج "ET بالعربي" على إنستجرام، مقطع فيديو لنادين نجيم، قالت فيه: "إن شاء الله أتصور بالطنجرة شو بدك فيي… انتوا نيتكم عاطلة، إيش بدك فيا أنا يمكن شايفة هيك عدالة وهيك بدي أعبر عن جمالي الشخصي شو تعبك إنتي".

وأضافت نادين نسيب نجيم: "هي فين الإيحاءات؟ .. واحدة قاعدة تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على البشرة، شيء عادي وطبيعي".

ووجهت رسالة لمنتقديها: "شوفي أبعد من الصورة والمضمون كتير مهم ومفيد".

وأختتم حديثها:"نضفي ظنونك ونيتك، صفوا النية، معقول أنا طفلة مفهمتش الإيحاءات؟ ولا أنتي اللي بعدتي كتير بمخيلتك".

كانت آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضا..

مصطفى قمر يروج لأغنيته الجديدة "صناعة مصرية"

إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح لعام جديد