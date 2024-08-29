ملك قورة تتألق بـ"التايجر" في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كل ما تكبر تحلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ البحر.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان "تايجر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحده بدون مجهود"، "كل ما تكبر تحلى"، "ايه الحلاوه دي"، "قمر بالتايجر يا لوكا"، "جمالك جمال".

يذكر أن، ملك قورة شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وحمدي هيكل.

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