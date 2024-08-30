شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مسرحية عريس البحر على مسرح ساحة روابط الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

بعد نجاح عرض المسرحية الأول على ساحة روابط وكذلك عرضها بمهرجان العلمين، يستأنف المخرج وليد طلعت مسرحية عريس البحر على مسرح ساحة روابط للفنون وذلك لمدة يومين الجمعة والسبت الموافقين 30 و31 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداث مسرحية عريس البحر حول موال ف مسعود ووجيدة، الفنان الشعبي محمد طه، وذلك في إطار غنائي، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشوا في صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذي تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية ومايدور في العقول، لنجد نفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرخية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت، وقد تم تقديم العرض منذ عامين على مسرح الجامعة البريطانية لطلاب الجامعة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.