شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثالث من The Lincoln Lawyer أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الثالث من مسلسل The Lincoln Lawyer فى 17 أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققه خلال الموسم الثانى من العمل، ومن المقرر أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد تم طرح الموسم الثاني من مسلسل المحاماة The Lincoln Lawyer على جزأين، في 6 يوليو من العام الماضى 2023 و3 أغسطس من نفس العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".

كتب مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني المؤلف David E. Kelley، وذلك استنادا على رواية The Brass Verdict بقلم مايكل كونيلي، وهو من بطولة مجموعة من النجوم منهم مانويل جارسيا رولفو، نيف كامبل، بيكي نيوتن، جاز رايكول، أنجوس سامبسون، وكريستوفر جورهام.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، ويخوض هالر محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.