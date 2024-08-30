شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفاجئ ويجز جمهوره بأغنية من ألبومه الجديد بختام مهرجان العلمين الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجم الراب ويجز على سؤال جمهوره خلال الأيام الماضية عبر حساباته المختلفة، عن الأغانى التى يريدون الاستماع لها خلال حفله غدا فى ختام مهرجان العلمين الجديدة، ووعدهم أن بعد الحفله سوف يطرح ألبومه الجديد، لذلك يتساءل الكثيرون هل يفاجئ و يجز جمهوره ويغنى أغنية من ألبومه الجديد فى حفل الختام، خصوصا بعد وعده لهم أن الحفل سوف يشهد العديد من المفاجآت.

يختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته يوم 30 أغسطس الجاري، بحفل لنجم الراب ويجز، وطرحت شركة تذكرتى أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية لأربع فئات متاحة الجميع.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.