ميران عبدالوارث عن مشهد لها في"عمر أفندي": "كنت بمثله واتوجعت جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة الشابة ميران عبدالوارث، عن مسلسلها الجديد "عمر أفندي" الذي بدأ عرضه مؤخرًا على منصة "شاهد".

ونشرت ميران، مشهدا لها من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "من أكتر الحاجات اللي بحبها في التمثيل، انها بتحطني في مواقف كتير تخليني أحس بحالات نفسية لناس كتير مكنش شرط اني أعيش تفاصيلهم أو تجاربهم الحياتية والفكرة دي الحقيقة بتوسع قلبي جدًا لأنه يحس ويشوف ناس تانية أنا ممكن أكون مضطرتش أحس بيهم".

وأضافت: "التمثيل مهنة إنسانية جدًا، لأن الممثل بيحتاج يحط نفسه مكان الشخصية دي بكل أبعادها وتفاصيلها النفسية عشان يقدر يعيشها بمصداقية تامة، ومعرفش ليه وأنا بتفرج على المشهد ده حسيت إني عايزة أشارك اللي جوايا وأشارك كل أم ممكن تكون اتحطت في موقف زي ده وأقولها قلبي معاكي، أنا كنت بمثله بس واتوجعت جدًا، ربنا يعينكم ويعينا أننا نقدر دايمًا نكون صوت حقيقي لكل عواقبكم".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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