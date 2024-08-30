شكرا لقرائتكم خبر عن حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية 23 و 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلتين موسيقيين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 23 و 24 سبتمبر القادم، ومن المقرر أن يقدم خيرت باقة متنوعة من موسيقاه الذي يعشقها جمهوره.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32, واستقبل جمهور محكى القلعة الموسيقار الكبير عمر خيرت بحفله الموسيقى الكبير، المقام ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، بتصفيق كبير فور صعوده على المسرح. وقال الموسيقار عمر خيرت بعد صعوده على المسرح: "شكرا جزيلا وتحيا مصر".

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يحبها منها "فيها حاجة حلوة"، و"في هويد الليل"، "مسألة مبدأ"، و"خلى بالك من عقلك".