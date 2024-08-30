شكرا لقرائتكم خبر عن كوينتين تارانتينو لا يريد مشاهدة Toy Story 4 لـ هذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج العالمى كوينتين تارانتينو بأنه "لا يرغب" في مشاهدة فيلم Toy Story 4، ورغم الإشادة بالأفلام الثلاثة السابقة في السلسلة، يرفض تارانتينو مشاهدة الجزء الذي صدر عام 2019.

وقال تارانتينو في حديثه في بودكاست Club Random With Bill Maher: "لا أشاهد كل أفلام الرسوم المتحركة وما إلى ذلك، لكنني من أشد المعجبين بثلاثية Toy Story، الفيلم الثالث رائع للغاية".

وتابع تارانتينو قائلا:" أنه أحد أفضل الأفلام التي شاهدتها على الإطلاق، لكن الأمر هو أنه بعد ثلاث سنوات أو نحو ذلك، قاموا بإصدار فيلم رابع، ولا أرغب في مشاهدته، لقد أنهيت القصة حرفيًا بأفضل ما يمكن مع الجزء الثالث، ولذا لا يهمني ما إذا كان الجزء الرابع من السلسلة جيدًا أم لا".