هيفا وهبي تتألق بفستان أزرق قصير وحقيبة يد جديدة بسعر خيالي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها في الساحل الشمالي.

وتألقت هيفا في الصور بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستان قصير باللون الأزرق، ومطبع بدوائر صغيرة بيضاء، جاء بقصة قصيرة وضيقة تعانق الجسد، كما جاء بدون كمين أو حمالات، ومكشوف الصدر، ومزين بشريط أبض عند الصدر.

وانتعلت هيفا حذاء أزرق بكعب عال جاء مفتوحا من الأمام مع شريط ملفوف على رجليها. وأكملت هيفا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة جاءت باللون البيج، ومزينة على شكل دمية، من "Hermès" يبلغ سعرها 88,864 دولار أميركي.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة مجعدة، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

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