شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تجسد دور طبيبة فى مسلسل "وتر حساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة صبا مبارك تصوير مشاهدها في مسلسل "وتر حساس" بإحدى الفلل مدينة السادس من أكتوبر، والتي تجسد فيه دور طبيبة، ومسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون، وتحديدًا قبل نهاية العام الجاري.



صبا مبارك

تدور أحداث مسلسل وتر حساس حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هن: صبا مبارك التي تعمل طبيبة، وإنجي المقدم وتعمل محامية، وهيدي كرم التي تشغل منصباً إدارياً في إحدى المصالح، حيث يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور ومتزوج من إنجي المقدم، وتكشف الأحداث العديد من المفاجآت.

وتجتمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجددًا بعدما حقق الثلاثى نجاحًا سويًا خلال مسلسل "بين السطور" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعلا كبيرا مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عن حله طوال الحلقات.