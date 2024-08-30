شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض حلقات الجزء الثانى من الموسم الرابع لمسلسل Emily In Paris والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن طرح حلقات الجزء الثانى من الموسم الرابع لمسلسل Emily In Paris، فى 12 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما طرحت حلقات الجزء الأول من العمل فى 15 أغسطس الجارى.

وكانت قد أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الرابع من سلسلة Emily in Paris على جزأين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقف الإنتاج الذى حدث أثناء إضراب الكتاب والممثلين فى عام 2023.

وكان قد أقيم حفل لمؤسسة amfAR خلال مهرجان كان السينمائي الذى أقيم الشهر الماضى، والذي يجمع من خلاله الأموال للبحث في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

تدور أحداث المسلسل Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.