شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحيى حفلا غنائياَ في كفر الشيخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نيكول سابا، اليوم الجمعة حفلاً غنائياً في كفر الشيخ، وتقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها المصري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

وأثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا حالة من الجدل، بعد طرح بوستر أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "الكت كاتى"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية "خلصت خلاص" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.