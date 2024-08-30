عمرو محمود ياسين يوجه رسالة لـ ندى موسى في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه المؤلف عمرو محمود ياسين التهنئة إلى الفنانة ندى موسى بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر عمرو ياسين صورة مع ندى موسى، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة يا صديقتي، كل الأمنيات الجميلة ليكي، حبيبتي الطيبة الجميلة ندى موسى".

وتشارك ندى موسى في مسلسل "تيتا زوزو"، المكون من 30 حلقة، من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة، إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

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