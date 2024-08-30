طرح البوستر الرسمي لفيلم "Jurassic World: Rebirth" استعدادًا لعرضه 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "Universal Studios" الشركة المنتجة للجزء الجديد من سلسلة المغامرات والإثارة "Jurassic World: Rebirth" عن بوستر الفيلم الرسمي استعدادًا لعرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر يوليو 2025.

وكشفت "Universal"، عن البوستر عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" إلى جانب عدد من الصور الخاصة بكواليس الفيلم والتي تصدرتها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون في أول ظهور لها بالسلسلة الأكثر شهرة في تاريخ السينما، والفيلم يعد استكمالًا لأجزاء سلسلة "Jurassic World" عام 2015 وقام ببطولتها النجم الأمريكي كريس برات وحققت نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار.

تقدر ميزانية الجزء الجديد من السلسلة بـ 265 مليون دولار، ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم وهم ماهر شالا علي، روبرت فريند، جوناثان بايلي، لونا بلايز، مانويل جارسيا رالفو، ويعد المشاركة الأولى للمخرج البريطاني جاريث إدواردز في العالم الجوراسي وهو من قام بإخراج عدد من الأعمال السينمائية التي امتازت بجودتها الفنية أبرزها فيلم "Godzilla" عام 2014، وفيلم "Rogue One: A Star Wars Story" عام 2016، ومؤخرًا بفيلم الخيال العلمي "The Creator" عام 2023 الذي رشح لجائزتي أوسكار هما "أفضل صوت" و"أفضل مؤثرات بصرية".

وتعود سلسلة "Jurassic World" لجزئها الرئيسي بعنوان "Jurassic Park" عام 1993 للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج وكان بمثابة تطورًا حقيقًا في صناعة المؤثرات البصرية في فترة التسعينيات وأصبح من أهم الأعمال السينمائية التي تم تقديمها في تاريخ هوليوود، وفاز بـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل صوت، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل مونتاج صوت".

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