شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام تنتظر العرض في السينما قريبا.. أبرزها شمس الزناتى وفرقة الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 6 أفلام تنتظر العرض خلال الفترة المقبلة في السينمات، وتتنوع ما بين الأكشن والاجتماعى والكوميدى، حيث أغلبها تم الانتهاء من تصويرها، وبعضها ما زالت في استوديوهات التصوير، وخلال السطور التالية يستعرض الخليج 365 الأفلام المقرر عرضها وهى كالتالى :

شمس الزناتى بطولة النجم محمد إمام

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتى عدد كبير من الفنانين بجانب محمد إمام، وهم أسماء جلال، بيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى قائمة بضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم.



الهوى سلطان

بطولة النجمان أحمد داود ومنة شلبى.

فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

ريستارت

بطولة النجم تامر حسنى وهنا الزاهد.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى ، هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهناك عدد كبي رمن ضيوف الشرف



روكى الغلابة

الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.



الجواهرجىالفيلم بطولة محمد هنيدى، منى زكى، لبلبة، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.فرقة الموتبطولة النجوم أحمد عز، اسر ياسين، منة شلبىن وعصام عمر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج شريف عرفة .