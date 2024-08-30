شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز.. مطرب جيل "زد" بمشروع غنائي شديد الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشروع غنائي متنوع وشديد الخصوصية يختم ويجز حفلات مهرجان العلمين غدا الجمعة، حيث يقف على خشبة مسرح U Arena ليقدم العديد من أغنياته التي اشتهر بها وصنعت نجوميته في سنوات قليلة، عقب أن أطلق أولى اغنياته بطلوا فيك، وتبعها بتحقيق نجاح كبير من خلال أغنية TNT التي طرحها عام 2018.

ويجز الذي لم يكن يتوقع أن يحقق كل هذه الشهرة – حسب تصريحاته- دائمًا يجرب مناطق جديدة في مجال الموسيقى، ونجح مع رفاق جيله في أن يضع أغاني الـ Trap "تراب" في مكانة خاصة، خطفت اهتمام الشباب وأصبحت لها جمهورها المميز، وذلك دون دعاية أو ترويج لها، بل مثل أي فن حقيقي يعبر عن الجمهور عرف طريقه إلى الشهرة من رحم الشارع المصري.

انطلاقة أخرى مؤثرة في مشوار ويجز الغنائي حدثت عام 2020 بعدما أصدر أغنيته دورك جاي التي حققت انتشارا غير عادي، مع مفرداتها التي تبدو غريبة على البعض لكنها تخاطب نوعا خاصا من الجمهور.

نوعية أغاني ويجز انتشرت بين الشباب وحققت ملايين المشاهدات، لكنه لم يقف ساكنا عند هذا النجاح، ليقدم تجارب أخرى تؤكد على التنوع الذي يحرص عليه، ومنها أغنيته الوطنية "بعودة يا بلادي" التي غناها ضمن فيلم "كباتن الزعتري" إخراج علي العربي، وأيضا أغنيته الرومانسية الهادئة "البخت"، التي حققت انتشارا كبيرا.

ويجز في تعبيره عن نفسه من خلال أغنياته، يتحدث أيضا بلسان عدد كبير من جيله، لذا تلقى أعماله قبولا من الجمهور وإيمانها بصدقها، ليكون لسان حال الجيل "زد"، ذلك الجيل الذي ساهم كثيرا في شهرته لأنه يعبر عنهم، ما دعا إلى أن ينطلق من المحلية إلى العالمية، ولعل أبرز مشاهد تجسيد الحالة التي يفرضها ابن حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، ونجاحه في مصر وخارجها هو الحضور الجماهيري الكبير لحفلاته في الخارج، وأيضا احيائه لحفل نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.