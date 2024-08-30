شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية ضخمة لمطرب الراب ويجز الليلة فى ختام مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجم الراب ويجز حفلا غنائيا ضخما الليلة ضمن النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها على مدار الفترة الماضية، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت لجمهوره خلال الحفل.

وكان نجم الراب ويجز أعرب عن سعادته البالغة بإحيائه حفل ختام المهرجان، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه بحفله الغنائى العام الماضى، قائلا: "أنا نفسى مستنى حفلة الجمعة"، وعند سؤاله عن شعوره تجاه انتظار الجمهور وتحمسه لحفله، أشار: "حاجة بجد تبسطني جدا، وأنا متحمس للحفلة جدا، إن شاء الله كل الناس تنبسط".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع إبراهيم عبد الجواد أن تلك الحفلة هي آخر حفل قبل نزول ألبومه الجديد، الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وأشار أنه يجهز العديد من المفاجآت لجمهوره خلال الحفل، حيث أوضح: "محضر الكثير من المفاجآت لجمهوري، وأكيد عارف إن الناس حابة تسمع على الأقل حتى حاجة بسيطة من ألبومي الجديد، إن شاء الله نقدر نظبطها في الحفلة".

وأشاد ويجز بمدينة العلمين الجديدة وأجواء المهرجان الساحرة، قائلا: "بصراحة طاقة العلمين مختلفة، وحفلة العلمين كل سنة بتجدد طاقتي، ومتحمس جدا إني أشوف الحضور الجماهيري الكبير أوي اللي ما بيحصلش غير عندنا".

واستكمل حديثه: "ما فيش أحلى من المية بتاعتنا، أنا نفسى قاعد حاليا مبسوط، ومستمتع جدا بالأجواء والبحر، وجو العلمين جميل جدا، وبتمنى تفضل شغالة طول السنة صيف شتا، ونستمتع بيها طول الوقت".

يذكر أن نجم الراب ويجز، له شعبية كبيرة عند الجمهور ومنذ انطلاقته الفنية يحقق بأغانيه أرقامًا قياسية، وحقق شهرة واسعه عقب إطلاقه لأغنية دورك جي فى 11 مارس 2020، وحققت الأغنية نجاحا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط.

ومن أغانيه التى حققت أرقاما كبيرة وعدد مشاهدات ضخمة حتى وقتنا هذا، أغنية البخت بـ 274 مليون مشاهدة ودورك جاى 125 مليونا، كيفى كده 53 مليونا، وأميرة 22 مليونا.