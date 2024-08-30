شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المخرج أسامة فريد اليوم بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم المخرج أسامة فريد، حيث أعلن نجله وفاته عبر حسابه على "فيس بوك"، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة على والده سوف تقام اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الصديق فى شيراتون.

يذكر أن المخرج أسامة فريد بدأ مسيرته الفنية فى منتصف السبعينيات عندما كتب اسكريبت فيلم "البحث عن متاعب" 1975، ليقوم بعدها بكتابة اسكريبت فيلم "أشياء ضد القانون" عام 1982.

شارك كمخرج منفذ ومساعد مخرج فى عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، منها مسلسل "الجماعة" تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين، وفيلم "ليلة البيبى دول" إخراج عادل أديب.