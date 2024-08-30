حسن الرداد يعلق على ترشيحه لـ”سفاح التجمع” وهذا رأيه في تقديم أحمد الفيشاوي للدور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان حسن الرداد، على ترشيحه لتقديم شخصية سفاح التجمع في مسلسل تلفزيوني من إنتاج السبكي وتأليف محمد صلاح العزب، بعد انتشار أنباء مؤخرًا عن تقديم الفنان أحمد الفيشاوي لنفس الدور.

وقال الرداد في تصريحات صحفية: “كلمني المؤلف محمد العزب، وقال لي عاوزين نعمل سفاح التجمع إيه رأيك، ونزل أخبار على طول وصحيت الصبح لقيت ناس بتبعت لي، قلت أنا لسة بفكر وحسيت أن الناس مهتمة بالموضوع، والموضوع ده مينفعش يكون مكتمل، ويدخل طور التنفيذ إلا لما القضية تتقفل تمامًا”.

وأشار إلى أنه ما زال يفكر في تقديم الشخصية، ولم يبد رأيا بالقبول أو الرفض بنسبة مئة في المئة لافتًا إلى أنه قرأ حلقات كتبها المؤلف محمد صلاح العزب وأعجبته جدًا.

وأضاف حسن الرداد: “الشخصيات من النوعية دي، لا نتناولها بالشكل الخارجي الخاص بها، ولكن الشخصية لها تركيبة نفسية معينة، وأكيد فيه عوامل أثرت في شخصيته وهو صغير وغيرته وحولته، ولازم أدرس سلوكه وأقعد مع دكاترة علم نفس”.

وعن تقديم الفنان أحمد الفيشاوي نفس الشخصية في مسلسل آخر للمنتج أيمن يوسف قال: “طبعا الفيشاوي ممثل جامد وبحبه جدًا وبحب موهبته، وأنا لسه ما أخذتش قرار أعمل المسلسل بشكل أكيد، يعني لسه مقبلتش أو رفضت بنسة مئة في المئة، والمنتج أحمد السبكي متحمس جدًا للعمل”.