بعد تأجيله.. طارق لطفي يكشف موقفه من “منتصر القرش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار قرار صناع مسلسل “منتصر القرش” بتأجيل تصويره إلى ما بعد رمضان 2025، بعدما كان من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة وعرضه قبل رمضان، لغطاً كبيراً حيث انتشرت أخبار عن اعتذار الفنان طارق لطفي عن بطولة العمل.

وكشف طارق لطفي في تصريحات صحفية حقيقة اعتذاره عن المسلسل بعد تأجيله، قائلاً: “لم أعتذر عن المسلسل ولكننا أجلناه بسبب قلة الوقت وانشغالي في التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة”.

وتابع: “نواصل التحضير جيدًا في الفترة الحالية لمسلسل العتاولة 2، حيث إننا نطمح أن يحقق نجاحًا كبيرًا مثل الجزء الأول وأعد الجمهور بعمل قوي”.

مسلسل “منتصر القرش” من تأليف أمين جمال، وبطولة: طارق لطفي، صبري فواز، سوسن بدر، محمد عبد العظيم، محمد جمعة، وأميرة العايدي.

أما مسلسل “العتاولة” فقد عُرض في رمضان الماضي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدى الأتربي، مؤمن نور، مصطفى أبو سريع، وأحمد كشك.

وعلى مستوى السينما، عرض مؤخرًا لطارق لطفي فيلم “السيستم” والذي عاد من خلاله للسينما بعد غياب سنوات، وشاركه البطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.