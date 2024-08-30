مي كساب تكشف تطورات حالتها بعد العملية الجراحية العاجلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي كساب، تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها خلال اليومين الماضيين بعد نشرها صورة لها من المستشفى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مكتفية بتعليق: “عملية بسيطة كده الحمد لله”.

وقالت مي إنها خضعت لعملية في العين في أحد المستشفيات الكبرى، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى وتحسنت حالتها الصحية.

من ناحية أخرى، كشفت مي أنها تستعد لخوض تجربة أعمال المنصّات للمرة الأولى من خلال مسلسل مكوّن من عشر حلقات، تجسّد فيه للمرة الأولى شخصية مدربّة كرة قدم نسائية.

وتحدثت عن تفاصيل المسلسل قائلةً: “أحضّر لمسلسل من عشر حلقات اسمه “ريمونتادا”، يناقش لعبة الكرة النسائية، وأجسّد فيه دور مدرّبة”.

وعن عودتها الى الغناء، قالت مي: “سأعود الى الغناء، وعندي أغنية جديدة سيتم طرحها، اسمها “قطة”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي”.

يُذكر أن آخر أعمال مي كساب الفنية، مسلسل “العتاولة”، وهو بطولة: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، ميمي جمال، أحمد كشك…، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت مي كساب قد شاركت أيضاً في مسلسل “أشغال شقة” كضيفة شرف، وهو بطولة كلٍ من: هشام ماجد وأسماء جلال ومحمد محمود ومصطفى غريب، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، بينهم: رحمة أحمد وشيرين وسلوى محمد علي، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.